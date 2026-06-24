Кейт Бланшет запускает бесплатный сервис для защиты личности от ИИ.

Прославленная австралийская актриса представила в Европарламенте реестр человеческого согласия, позволяющий защищать образ от использования ИИ.

Кейт Бланшет продолжает свою борьбу против неконтролируемого использования искусственного интеллекта. Во вторник австралийская актриса и продюсер запустила бесплатный сайт, который позволяет каждому защитить свою личность от использования в системах ИИ, пишет euronews.com

Актриса представила реестр Human Consent Registry («Реестр человеческого согласия») на мероприятии в Европарламенте в Брюсселе, организованном болгарским евродепутатом Евой Майделл; в нем также участвовал режиссер Стивен Содерберг.

«В эпоху ИИ ваша личность – это ваша интеллектуальная собственность, и каждый имеет право решать, как ИИ может или не может ее использовать», – сказала Бланшет, соосновательница некоммерческой организации RSL Media, разрабатывающей инструменты согласия в сфере использования ИИ.

Новый реестр организации дает пользователям возможность разрешать – на условиях или без них – либо запрещать использование ИИ их имени, изображения, голоса, облика, движений и других личных характеристик.

Инструмент доступен как частным лицам, так и третьим сторонам – например агентам и менеджерам. В перспективе он позволит людям защищать свои произведения искусства, персонажей и бренды, говорится в заявлении RSL Media.

Депутат от Европейской народной партии Ева Майделл назвала Human Consent Registry «инструментом, который делает права прозрачными, усиливает доверие и сохраняет человеческое творчество в центре технологического прогресса».