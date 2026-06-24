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euronews.com logoeuronews
24 Июня 2026, 22:00
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Кейт Бланшет запускает бесплатный сервис для защиты личности от ИИ

Прославленная австралийская актриса представила в Европарламенте реестр человеческого согласия, позволяющий защищать образ от использования ИИ.

Кейт Бланшет запускает бесплатный сервис для защиты личности от ИИ.
Кейт Бланшет запускает бесплатный сервис для защиты личности от ИИ.

Кейт Бланшет продолжает свою борьбу против неконтролируемого использования искусственного интеллекта. Во вторник австралийская актриса и продюсер запустила бесплатный сайт, который позволяет каждому защитить свою личность от использования в системах ИИ, пишет euronews.com

Актриса представила реестр Human Consent Registry («Реестр человеческого согласия») на мероприятии в Европарламенте в Брюсселе, организованном болгарским евродепутатом Евой Майделл; в нем также участвовал режиссер Стивен Содерберг.

«В эпоху ИИ ваша личность – это ваша интеллектуальная собственность, и каждый имеет право решать, как ИИ может или не может ее использовать», – сказала Бланшет, соосновательница некоммерческой организации RSL Media, разрабатывающей инструменты согласия в сфере использования ИИ.

Новый реестр организации дает пользователям возможность разрешать – на условиях или без них – либо запрещать использование ИИ их имени, изображения, голоса, облика, движений и других личных характеристик.

Инструмент доступен как частным лицам, так и третьим сторонам – например агентам и менеджерам. В перспективе он позволит людям защищать свои произведения искусства, персонажей и бренды, говорится в заявлении RSL Media.

Депутат от Европейской народной партии Ева Майделл назвала Human Consent Registry «инструментом, который делает права прозрачными, усиливает доверие и сохраняет человеческое творчество в центре технологического прогресса».

Источник
euronews.com logoeuronews
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