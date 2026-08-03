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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 20:53
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В Молдове официально запущена Программа ваучеров на отдых

В рамках программы сотрудники смогут получить ваучеры стоимостью до 8700 леев для проведения отпуска в агропансионатах страны.

В Молдове официально запущена Программа ваучеров на отдых.
В Молдове официально запущена Программа ваучеров на отдых.

Стоимость ваучера составляет до 50% среднемесячной заработной платы по экономике, что в 2026 году эквивалентно примерно 8700 леям. Ваучер действует в течение 12 месяцев с даты выдачи, не облагается налогом, не подлежит обмену на наличные деньги и может использоваться исключительно для оплаты туристических услуг на территории Республики Молдова, передает rupor.md

В Министерстве экономического развития и цифровизации отметили, что новая программа позволит работодателям предоставлять сотрудникам дополнительный бонус, а туристическим объектам привлечь больше посетителей и продвигать свои услуги.

Использовать ваучеры можно будет для оплаты туристических услуг, преимущественно в сельской местности. При этом пакет должен обязательно включать проживание и как минимум еще одну услугу, предоставляемую объектом туристического размещения. Ваучеры можно использовать в пансионатах и других средствах размещения, входящих в сеть авторизованного оператора.

По данным властей, программа направлена на поддержку внутреннего туризма, развитие местного бизнеса и создание новых возможностей для предпринимателей, работающих в сфере гостеприимства.

Запуск программы стал одним из шагов по реализации Национальной программы развития туризма «Туризм-2029», цель которой превратить туристическую отрасль в один из драйверов экономического роста, модернизировать инфраструктуру, повысить качество подготовки специалистов и сделать Республику Молдова более привлекательным туристическим направлением, сообщает минкульт.

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Источник
rupor.md logorupor
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