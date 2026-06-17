НЦБК проводит обыски по делу о мошенничестве с аттестатом бакалавриата.

Сотрудники НЦБК проводят следственные действия по уголовному делу, в рамках которого расследуются предполагаемые противоправные действия лиц, причастных к организации и проведению международных экзаменов Certiport.

Согласно материалам, собранным в ходе уголовного процесса, имеются обоснованные подозрения, что в период с марта по апрель 2026 года преподаватель организации, уполномоченной организовывать международные экзамены Certiport и несущей ответственность за экзаменационный и контрольный процесс, совместно с другими лицами предположительно требовал, принимал и получал через посредников денежные средства от учеников и студентов в обмен на гарантию сдачи экзаменов и получения международных сертификатов, необходимых для освобождения от сдачи экзамена БАК по специальности «Информатика».

Согласно результатам расследования, суммы, перечисленные для облегчения получения сертификатов, составляли от 3500 до 12 000 леев.

В результате специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования были выявлены 15 школьников и студентов, которые предположительно могли воспользоваться расследуемой преступной схемой. Согласно представленным доказательствам, они получали международные сертификаты, обходя установленные законом процедуры сертификации, и впоследствии предъявляли их компетентным органам для получения оценки «10» по результатам экзамена по БАКу по специальности «Информатика».

На основании собранных доказательств орган уголовного преследования рассматривает действия причастных лиц в части совершения преступлений, связанных с подкупом и взяточничеством, в количестве, превышающем 100 условных единиц. На этом этапе проводятся обыски и другие уголовно-процессуальные действия для сбора доказательств, установления всех обстоятельств дела, идентификации всех причастных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с законом.