В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров.

Метеорологи объявили "жёлтый" уровень пожарной опасности на всей территории страны.

Предупреждение действует с 10 по 17 июля.

В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.

Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.