10 Июля 2026, 12:30
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В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров
Метеорологи объявили "жёлтый" уровень пожарной опасности на всей территории страны.
Предупреждение действует с 10 по 17 июля.
В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.
Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов.