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10 Июля 2026, 12:30
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В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров

Метеорологи объявили "жёлтый" уровень пожарной опасности на всей территории страны.

В Молдове объявлен &#34;желтый&#34; уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров.
В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров.

Предупреждение действует с 10 по 17 июля.

В этот период возрастет вероятность возгорания сельскохозяйственных угодий, лесов, жилых домов, хозяйственных построек и складов с кормом.

Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и по возможности воздержаться от разведения открытого огня вблизи жилья, сухой растительности и лесных массивов. 

В Молдове объявлен "желтый" уровень опасности в связи с риском возникновения пожаров

Источник
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