Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 30 июня по 1 июля.

Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C.