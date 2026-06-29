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Point.md logoPoint
29 Июня 2026, 12:41
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Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C

Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 30 июня по 1 июля.

Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C.
Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C.

30 июня будут действовать желтый, оранжевый и красный уровни метеоопасности. 1 июля уровень понизится до желтого.

Желтый код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +33…+35 °C.

Оранжевый код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +36…+38 °C.

Красный код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +39…+41 °C.

Минимальные температуры ночью и не опустятся ниже 20 °C.

Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C

Юг Молдовы накроет волна аномальной жары: ожидается +41 °C

Источник
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