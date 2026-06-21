В Молдове объявлен желтый уровень метеоопасности: жара до +35 °C.

Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила жёлтый уровень метеоопасности на 22 июня.

В некоторых центральных и южных районах страны ожидается жаркая погода — температура воздуха поднимется до +33–+35 °C. Объявлен желтый уровень метеоопасности.

Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.