В Молдове объявлен желтый код из-за угрозы паводков и подтоплений.

С 20 по 21 июля в стране ожидаются интенсивные склоновые стоки, резкие паводки на малых реках и локальные подтопления.

Агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды выпустило экстренное предупреждение в связи с риском формирования бурных потоков и разлива ручьев в зонах сильных осадков. Из-за угрозы резкого подъема уровня воды в группе риска оказались малые реки и водоемы, передает rupor.md

Власти призвали администрации населенных пунктов и владельцев водохранилищ на реке Реут экстренно проверить состояние дамб, мостов и водосбросных сооружений для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Предупреждение действует до конца суток 21 июля и может быть продлено в зависимости от погодных условий.