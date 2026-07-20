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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 16:35
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В Молдове объявлен желтый код из-за угрозы паводков и подтоплений

С 20 по 21 июля в стране ожидаются интенсивные склоновые стоки, резкие паводки на малых реках и локальные подтопления.

В Молдове объявлен желтый код из-за угрозы паводков и подтоплений.
В Молдове объявлен желтый код из-за угрозы паводков и подтоплений.

Агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды выпустило экстренное предупреждение в связи с риском формирования бурных потоков и разлива ручьев в зонах сильных осадков. Из-за угрозы резкого подъема уровня воды в группе риска оказались малые реки и водоемы, передает rupor.md

Власти призвали администрации населенных пунктов и владельцев водохранилищ на реке Реут экстренно проверить состояние дамб, мостов и водосбросных сооружений для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Предупреждение действует до конца суток 21 июля и может быть продлено в зависимости от погодных условий.

Источник
rupor.md logorupor
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