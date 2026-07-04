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stiri.md logostiri
4 Июля 2026, 15:00
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После жары ливни в Кагульском районе превратили улицы в реки

Вечером в четверг на юге Молдовы прошли проливные дожди.

После жары ливни в Кагульском районе превратили улицы в реки.
После жары ливни в Кагульском районе превратили улицы в реки.

В Кагульском районе из-за большого количества осадков дороги превратились в настоящие реки, пишет stiri.md

Опубликованные в социальных сетях кадры показывают мощные потоки воды, текущие по проезжей части. Один из блогеров описал ситуацию словами: «В некоторых населенных пунктах Кагульского района вчера вечером был настоящий потоп».

Нестабильная погода пришла после изнуряющей жары, с которой столкнулись многие регионы страны. По данным Государственной гидрометеорологической службы, накануне в отдельных районах Молдовы прогнозировались ливни с грозами.

На данный момент местные власти не сообщали о материальном ущербе или других происшествиях, вызванных непогодой. Если будут зафиксированы последствия стихии, ситуация будет оценена на местах.


Источник
stiri.md logostiri
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