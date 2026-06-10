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realitatea.md logorealitatea
10 Июня 2026, 18:09
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Молдавские вина завоевали 66 медалей на международном конкурсе

Вина из Молдовы получили 66 медалей на 33-м международном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles, который в этом году прошёл в Ереване.

Молдавские вина завоевали 66 медалей на международном конкурсе.
Молдавские вина завоевали 66 медалей на международном конкурсе.

Из 126 молдавских вин, представленных на конкурсе, награды получили 66 образцов. Таким образом, уровень успеха составил 52,4%, что стало лучшим показателем среди стран, участвовавших в конкурсе с более чем 100 винами, передает realitatea.md

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, молдавские виноделы завоевали семь медалей Grand Gold, 32 золотые медали и 27 серебряных наград.

Всего на конкурсе было представлено около 7 700 вин из 51 страны. Оценку проводили международные эксперты в формате слепой дегустации, где учитывалось исключительно качество продукции.

Concours Mondial de Bruxelles проводится ежегодно с 1994 года и считается одним из самых авторитетных международных конкурсов в винодельческой отрасли.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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