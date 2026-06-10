10 Июня 2026, 18:09
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Молдавские вина завоевали 66 медалей на международном конкурсе
Вина из Молдовы получили 66 медалей на 33-м международном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles, который в этом году прошёл в Ереване.
Из 126 молдавских вин, представленных на конкурсе, награды получили 66 образцов. Таким образом, уровень успеха составил 52,4%, что стало лучшим показателем среди стран, участвовавших в конкурсе с более чем 100 винами, передает realitatea.md
По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, молдавские виноделы завоевали семь медалей Grand Gold, 32 золотые медали и 27 серебряных наград.
Всего на конкурсе было представлено около 7 700 вин из 51 страны. Оценку проводили международные эксперты в формате слепой дегустации, где учитывалось исключительно качество продукции.
Concours Mondial de Bruxelles проводится ежегодно с 1994 года и считается одним из самых авторитетных международных конкурсов в винодельческой отрасли.