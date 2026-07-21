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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 21:59
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В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья ре

На пяти малых реках Молдовы уровень воды упал до критических 10% от нормы. Гидрометеорологическая служба объявила красный код метеоопасности из-за сильной засухи.

В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья рек.
В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья рек.

Предупреждение действует с 22 по 28 июля 2026 года и затрагивает реки Вилия, Драгиште, Куболта, Каинар и Ботна, передает rupor.md

По данным гидрологов, ситуация на этих артериях близка к катастрофической, а сток воды составляет лишь десятую часть от многолетних среднемесячных показателей.

Опасная тенденция фиксируется и на других водных объектах республики.

Оранжевый код (25–30% от нормы) объявлен на реке Днестр (участок от г. Дубоссары до с. Тудора), на реке Прут (участок от г. Унгены до с. Брынза), а также на малых реках Малый Чулук и Икель.

Желтый код (30–40% от нормы) действует на Днестре (участок с. Наславча – г. Дубоссары), Пруте (участок с. Крива – г. Унгены) и малых реках Реут и Бык.

Специалисты экстренных служб и гидрологи призывают население и аграриев максимально экономить водные ресурсы в период действия предупреждения.

В Молдове объявили красный код из-за критического маловодья ре

Источник
rupor.md logorupor
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