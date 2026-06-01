Число попыток телефонного мошенничества растёт, а методы становятся более изощрёнными.

По данным, представленным властями в программе În Profunzime, зафиксировано 1 634 000 подозрительных попыток звонков. Эти цифры подтверждают всё более широкий масштаб телефонного и интернет-мошенничества, а также постоянное давление на системы защиты, которые пытаются поспевать за всё более сложными схемами преступников, передает protv.md

Власти объясняют, что такие звонки фильтруются с помощью антифрод-систем, внедрённых операторами связи, однако не все попытки удаётся остановить на первом этапе. Директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ARCOM) Серджиу Гайбу уточнил, что часть подозрительных звонков дополнительно анализируется через системы управления мошенничеством и благодаря сотрудничеству между операторами.

«Системы необходимо постоянно обновлять. Мы работаем с операторами над модернизацией, обеспечением совместимости и созданием общих списков подозрительных номеров, чтобы мошеннические звонки блокировались как можно быстрее», — пояснил он.

В то же время Гайбу подчеркнул, что, несмотря на постоянное развитие систем защиты, преступники быстро адаптируют свои методы атак.

НБМ: банки вмешиваются при появлении признаков мошенничества

Параллельно представители финансового сектора предупреждают, что мошенничество не ограничивается телефонными звонками и всё чаще нацелено непосредственно на сбережения граждан. Представители Национального банка Молдовы (НБМ) объясняют, что банки имеют внутренние процедуры проверки подозрительных операций, особенно когда клиенты запрашивают крупные суммы наличных или совершают необычные переводы.

Заместитель директора департамента инфраструктуры, платежей и надзора НБМ Раду Хабашеску заявил, что финансовые учреждения обучены выявлять признаки манипуляции.

«Если человек разговаривает по телефону во время проведения операции, не может чётко объяснить цель снятия денег или предоставляет противоречивую информацию, это вызывает тревогу. Существуют чёткие рекомендации по предотвращению ситуаций, когда клиенты действуют под влиянием мошенников», — отметил он.

Как работают современные мошеннические схемы: OTP-коды, фальшивые звонки и «полицейские»

Он также описал одну из самых распространённых на сегодняшний день схем: мошенники получают OTP-коды через ложные звонки и оформляют кредиты на имя жертв, после чего людям звонят якобы сотрудники полиции и требуют продолжить «процедуру проверки», оказывая на них психологическое давление.

«Это сложный метод манипуляции, и очень часто людям говорят не сообщать банку о происходящем, что делает мошенничество ещё труднее предотвратить», — пояснил представитель НБМ.

Власти также рассматривают дополнительные меры безопасности, включая отсрочку проведения транзакций на 24–48 часов или уведомление доверенного лица клиента в подозрительных случаях, чтобы снизить риск финансовых потерь

«Спуфинг» и зашифрованные приложения: как преступники уходят от контроля

Помимо финансового мошенничества, эксперты предупреждают, что телефонные атаки становятся всё более сложными с технической точки зрения. Мошенники используют метод spoofing («подмена номера»), позволяющий отображать любой телефонный номер, в том числе местный, даже если звонок поступает из-за границы. Затем общение переводится в зашифрованные приложения, такие как Telegram или WhatsApp, что значительно осложняет расследование и международное сотрудничество.

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Генерального инспектората полиции Юрие Рошка подчеркнул, что такие сети активно используют технические и процедурные уязвимости.

«Преступники прекрасно знают об этих ограничениях и используют их в своих интересах. Именно поэтому их выявление крайне затруднено», — отметил он.

За последние дни полиция провела задержания лиц, которые, предположительно, были причастны к масштабным мошенническим схемам. В ходе обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили суммы, превышающие 5 миллионов леев. По данным следствия, эти деньги могли быть получены в результате организованных мошеннических и преступных действий.