Чернэуцану: Жертвы TUX не обращались в полицию, поскольку среди них были госслужащие.

По словам Чернэуцану, именно этот фактор стал одной из причин того, что количество официальных жалоб оказалось значительно меньше реальных масштабов мошенничества, сообщает tvrmoldova.md

8 мая бывший сотрудник Службы государственной охраны (SPPS) Константин Одобеску, считающийся одним из главных обвиняемых по делу TUX, покончил с собой. По данным источников TVR Moldova, причиной могли стать аресты имущества его семьи.

Одобеску работал в Службе государственной охраны с 2012 года до конца 2025 года. В декабре 2025 года Национальный орган по неподкупности (НОН) начал проверку его имущества и личных интересов после поступления информации о возможных нарушениях при декларировании активов.

В НОН тогда сообщили, что предварительная проверка и анализ представленных документов выявили достаточные основания для проведения углублённого контроля имущественных изменений и соответствия между задекларированными доходами и приобретённым имуществом. Проверка также могла затронуть членов семьи, дарителей и лиц, предоставлявших займы.

30 апреля правоохранительные органы сообщили о завершении уголовного расследования по делу, известному как TUX. Речь идёт о незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

По данным следствия, в 2024–2025 годах платформа TUX осуществляла несанкционированные операции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений. При этом её активно рекламировали в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого и гарантированного заработка. В ходе расследования были выявлены особо крупные финансовые операции через электронные кошельки, связанные с платформой.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. В то же время расследование в отношении других предполагаемых участников схемы продолжается, и в дальнейшем в суд могут быть направлены новые материалы.

В случае признания виновными фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также штрафы в размере от 650 тысяч до 1 миллиона леев.