theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
18 Июня 2026, 16:32
292
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Чернэуцану: Жертвы TUX не обращались в полицию, поскольку среди них были госслужащие

Глава Генерального инспектората полиции заявил, что среди участников схемы были чиновники, обязанные указывать в декларациях о доходах и личных интересах все полученные средства, в том числе заработанные через TUX.

Чернэуцану: Жертвы TUX не обращались в полицию, поскольку среди них были госслужащие.
Чернэуцану: Жертвы TUX не обращались в полицию, поскольку среди них были госслужащие.

По словам Чернэуцану, именно этот фактор стал одной из причин того, что количество официальных жалоб оказалось значительно меньше реальных масштабов мошенничества, сообщает tvrmoldova.md

8 мая бывший сотрудник Службы государственной охраны (SPPS) Константин Одобеску, считающийся одним из главных обвиняемых по делу TUX, покончил с собой. По данным источников TVR Moldova, причиной могли стать аресты имущества его семьи.

Одобеску работал в Службе государственной охраны с 2012 года до конца 2025 года. В декабре 2025 года Национальный орган по неподкупности (НОН) начал проверку его имущества и личных интересов после поступления информации о возможных нарушениях при декларировании активов.

В НОН тогда сообщили, что предварительная проверка и анализ представленных документов выявили достаточные основания для проведения углублённого контроля имущественных изменений и соответствия между задекларированными доходами и приобретённым имуществом. Проверка также могла затронуть членов семьи, дарителей и лиц, предоставлявших займы.

30 апреля правоохранительные органы сообщили о завершении уголовного расследования по делу, известному как TUX. Речь идёт о незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

По данным следствия, в 2024–2025 годах платформа TUX осуществляла несанкционированные операции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений. При этом её активно рекламировали в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого и гарантированного заработка. В ходе расследования были выявлены особо крупные финансовые операции через электронные кошельки, связанные с платформой.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. В то же время расследование в отношении других предполагаемых участников схемы продолжается, и в дальнейшем в суд могут быть направлены новые материалы.

В случае признания виновными фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также штрафы в размере от 650 тысяч до 1 миллиона леев.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте