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radiomoldova.md logoradiomoldova
25 Июня 2026, 20:27
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В Молдове начинается реформа первичной медицинской помощи

Небольшие центры здоровья с 1 июля объединят с более крупными, но закрывать их не будут.

В Молдове начинается реформа первичной медицинской помощи.
В Молдове начинается реформа первичной медицинской помощи.

Пациенты по-прежнему смогут бесплатно обращаться к семейному врачу, педиатру и акушеру-гинекологу. Кроме того, реформа предусматривает обязательные визиты медиков на дом к беременным женщинам, детям и людям с тяжелыми формами инвалидности, передает radiomoldova.md

Одним из первых, где провели реформу первичной медицинской помощи, стал Оргеевский район. Девять центров здоровья здесь объединили в один. Сейчас в сети — 32 кабинета семейных врачей и 16 медпунктов, которые обслуживают 83 тысячи жителей.

"Пациенты, а это приоритет номер один, от этой реформы выиграли. По меньшей мере дважды в неделю в каждом медпункте и в каждом кабинете принимает семейный врач. Людям больше не нужно ехать в районный центр, чтобы попасть на приём, пройти обследование или сдать необходимые анализы", — рассказывает глава Центра здоровья №1 Оргеева Юрие Лупаческу.

В Минздраве говорят, что реформа позволит эффективнее использовать финансовые и кадровые ресурсы и лучше координировать работу медицинских учреждений.

"Важный элемент — это усиление роли регионального центра здоровья. Он будет отвечать за координацию работы всех поставщиков медицинских услуг на своей территории, за контроль качества медицинской помощи и реализацию приоритетных программ в районах", — говорит представитель ведомства Луминица Аворник.

С 1 июля небольшие центры здоровья, обслуживающие меньше шести тысяч человек и в которых работают менее трёх врачей, войдут в состав более крупных медицинских центров. При этом для пациентов ничего не изменится — реформа затронет только систему управления сельскими медкабинетами.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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