theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
27 Мая 2026, 11:22
2 570
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глав территориальных агентств образования будут назначать по конкурсу и на ограниченный срок

Большинство сотрудников районных управлений образования сохранят свои рабочие места после реформы, которая предусматривает преобразование этих структур в территориальные агентства. Об этом заявил министр Дан Перчун.

Глав территориальных агентств образования будут назначать по конкурсу и на ограниченный срок.
Глав территориальных агентств образования будут назначать по конкурсу и на ограниченный срок.

По его словам, реформа также приведёт к повышению зарплат, введению конкурсного отбора на руководящие посты и укреплению стабильности в системе, пишет moldova1.md

«По крайней мере, 90% нынешних сотрудников продолжат свою деятельность. Управления образования не исчезают — они преобразуются в новый формат, становясь территориальными агентствами по образованию. У этих агентств, в свою очередь, будут свои подразделения в каждом районе. Однако они больше не будут подчиняться районным советам — они перейдут в прямое подчинение министерству», — заявил Дан Перчун в эфире программы Pe față на телеканале Moldova 1.

Министр отметил, что одной из ключевых целей реформы является повышение привлекательности должностей в системе административного управления образованием. Это будет достигнуто, в том числе, за счёт увеличения заработной платы. Данная мера особенно актуальна на фоне острой нехватки квалифицированных кадров во многих районных управлениях.

Руководители будущих территориальных агентств будут отбираться исключительно на конкурсной основе. Они смогут занимать свои должности не более двух сроков подряд.

«Согласно предложенным изменениям, руководители этих агентств будут отнесены к категории публичных должностных лиц. Они смогут занимать должность не более двух сроков и получат дополнительные гарантии стабильности. Наше желание заключается в том, чтобы эти люди пользовались максимальной стабильностью на своих постах», — подчеркнул министр.

На вопрос о том, как министерство намерено предотвратить назначение на руководящие посты в агентствах людей, продвигаемых по политическому принципу, Дан Перчун ответил, что главная цель реформы — это технократизация системы и её полное выведение из-под политического влияния. Он также выразил надежду на то, что большинство нынешних руководителей районных управлений образования сохранят свои должности и после завершения реорганизации.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте