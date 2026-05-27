Глав территориальных агентств образования будут назначать по конкурсу и на ограниченный срок.

По его словам, реформа также приведёт к повышению зарплат, введению конкурсного отбора на руководящие посты и укреплению стабильности в системе, пишет moldova1.md

«По крайней мере, 90% нынешних сотрудников продолжат свою деятельность. Управления образования не исчезают — они преобразуются в новый формат, становясь территориальными агентствами по образованию. У этих агентств, в свою очередь, будут свои подразделения в каждом районе. Однако они больше не будут подчиняться районным советам — они перейдут в прямое подчинение министерству», — заявил Дан Перчун в эфире программы Pe față на телеканале Moldova 1.

Министр отметил, что одной из ключевых целей реформы является повышение привлекательности должностей в системе административного управления образованием. Это будет достигнуто, в том числе, за счёт увеличения заработной платы. Данная мера особенно актуальна на фоне острой нехватки квалифицированных кадров во многих районных управлениях.

Руководители будущих территориальных агентств будут отбираться исключительно на конкурсной основе. Они смогут занимать свои должности не более двух сроков подряд.

«Согласно предложенным изменениям, руководители этих агентств будут отнесены к категории публичных должностных лиц. Они смогут занимать должность не более двух сроков и получат дополнительные гарантии стабильности. Наше желание заключается в том, чтобы эти люди пользовались максимальной стабильностью на своих постах», — подчеркнул министр.

На вопрос о том, как министерство намерено предотвратить назначение на руководящие посты в агентствах людей, продвигаемых по политическому принципу, Дан Перчун ответил, что главная цель реформы — это технократизация системы и её полное выведение из-под политического влияния. Он также выразил надежду на то, что большинство нынешних руководителей районных управлений образования сохранят свои должности и после завершения реорганизации.