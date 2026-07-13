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tv8.md logotv8
13 Июля 2026, 17:06
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В Молдове начался приём в лицейские классы

По данным Министерства образования, в 308 учебных заведениях доступно более 13 700 мест.

В Молдове начался приём в лицейские классы.
В Молдове начался приём в лицейские классы.

Первый этап приёмной кампании продлится до 27 июля. Выпускники гимназий могут подать документы как онлайн, так и лично в выбранный лицей. При этом они могут подать заявления сразу в несколько учебных заведений, передает tv8.md

Второй этап приёмной кампании начнётся 3 августа и продлится до 14 августа. 

Результаты конкурса на поступление объявят 27 июля. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, должны в течение трёх дней — с 28 по 30 июля — представить подтверждающие документы для окончательного зачисления. 

В приёмной кампании этого года участвуют 308 лицеев из 328, действующих в стране.

Для поступающих предусмотрено 13 749 мест, распределённых между 601 лицейским классом.

В прошлом году в приёмной кампании участвовали 295 лицеев, которые предложили 13 705 мест. По итогам набора в лицеи зачислили 13 438 выпускников гимназий, это почти 54% от их общего числа.

По данным Министерства образования, 6 879 учеников выбрали гуманитарный профиль, 4 079 — реальный, 1 842 — общий, 300 — спортивный, 200 — художественный, 135 — билингвальные классы и всего 3 — теологический профиль.

Общий профиль сыграл важную роль в обеспечении доступа к лицею, особенно в учебных заведениях, где спрос на традиционные профили — гуманитарный и реальный — был недостаточным.

В 2025 году из лицеев, которые открыли набор только в один 10-й класс, 76 выбрали именно общий профиль.

Источник
tv8.md logotv8
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