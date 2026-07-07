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noi.md logonoi
7 Июля 2026, 14:17
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В Молдове началась дополнительная экзаменационная сессия для выпускников гимназий

В период с 7 по 10 июля 2026 года около 8000 выпускников примут участие в дополнительной сессии национальных выпускных экзаменов в гимназиях. Экзамены пройдут в 48 экзаменационных центрах, открытых по всей стране.

В Молдове началась дополнительная экзаменационная сессия для выпускников гимназий.
В Молдове началась дополнительная экзаменационная сессия для выпускников гимназий.

Сессия началась сегодня с экзамена по истории, на который записались 1596 учащихся. График экзаменов продолжится в среду, 8 июля, тестированием по математике — это самый востребованный предмет, в сдаче которого примут участие 7429 учеников, передает noi.md

В то же время в четверг, 9 июля, кандидаты будут сдавать экзамен по языку обучения. В рамках этого испытания 1191 учащийся пройдёт оценку знаний по государственному языку и литературе, а 257 школьников сдадут экзамен по русскому языку и литературе. 

Дополнительная сессия завершится в пятницу, 10 июля, экзаменом по государственному языку и литературе для аллолингвов, в котором примут участие 1313 учащихся. 

Проверка экзаменационных работ будет обеспечена в период с 8 по 19 июля пятью оценочными комиссиями на базе Республиканского центра оценки в муниципии Кишинёв. Предварительные результаты будут вывешены в экзаменационных центрах 20 июля. 

В этот же день учащиеся, не согласные с полученными оценками, смогут подать апелляции в местах сдачи экзаменов. Окончательные результаты после повторной проверки оспоренных работ будут обнародованы 27 июля.

Источник
noi.md logonoi
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