В Молдове на следующей неделе температура воздуха станет комфортнее, пойдут дожди.

В период с 20 по 25 июля синоптики обещают более комфортную температуру воздуха, по сравнению с предыдущими днями.

Помимо того, что опустятся средние дневные и ночные значения, во многих регионах в понедельник прогнозируют дожди, а в среду даже ливни, передает diez.md

На следующей неделе на севере страны ожидается снижение температуры по сравнению с последними днями.

В понедельник воздух прогреется до +29 градусов днем, во вторник температура опустится до +26 градусов, а в среду — до +25 градусов. В остальные дни недели синоптики прогнозируют стабильные +20 градусов днем.

Ночью температура будет колебаться в пределах от +13 до +16 градусов.

В понедельник возможны кратковременные грозовые дожди, а в остальные дни ожидается преимущественно облачная погода.

На следующей неделе в центральной части страны прогнозируются осадки. В понедельник синоптики обещают дожди, а в среду по прогнозу возможны ливни.

Температура воздуха в первые дни недели составит +28…+29 градусов днем, однако к середине недели, в среду, она снизится до +23 градусов.

Ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов.

В течение недели сохранится высокая влажность — от 75% до 90%. Ветер будет в пределах нормы.

На юге страны на следующей неделе будет более теплая погода, чем в центральном регионе. Однако и здесь синоптики прогнозируют осадки: в понедельник ожидаются дожди, а в среду — сильные ливни.

В начале недели температура воздуха днем составит +31…+30 градусов. В последующие дни станет прохладнее — около +25 градусов, с переменной облачностью.