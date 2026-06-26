26 Июня 2026, 12:03
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В Молдове объявили оранжевый и красный уровни опасности из-за жары до +41 °C
Государственная гидрометеослужба Молдовы выпустила метеопредупреждение, которое будет действовать с 26 июня по 1 июля.
28 и 29 июня будут действовать желтый и оранжевый уровни метеоопасности. 30 июня и 1 июля будут действовать оранжевый и красный уровни.
Желтый код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +33…+35 °C.
Оранжевый код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +36…+38 °C.
Красный код: Максимальная температура воздуха достигнет значений +39…+41 °C.
Минимальные температуры ночью и не опустятся ниже 20 °C.