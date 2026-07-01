После продолжительного периода жары в Молдову приходит похолодание.

Согласно прогнозу, на этой неделе температура воздуха будет ниже, чем на прошлой, а местами возможны небольшие дожди.

По данным meteofor.md, в понедельник, 6 июля, днём ожидается +26°C, ночью — +20°C. Во вторник, 7 июля, воздух прогреется до +27°C, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +19°C.

В среду, 8 июля, днём будет около +26°C, ночью — +19°C. В четверг, 9 июля, температура немного снизится: днём +23°C, ночью — до +14°C.

В пятницу, 10 июля, ожидается ещё более прохладная погода: днём воздух прогреется всего до +22°C, а ночью температура опустится до +15°C.

В субботу, 11 июля, днём потеплеет до +29°C, ночью — +16°C. При этом в воскресенье, 12 июля, ожидается +25°C днём и +17°C ночью.

Небольшие дожди возможны в среду, 8 июля (1 мм осадков), и в четверг, 9 июля (0,9 мм). Остальные дни недели, по прогнозу, будут сухими.

Ветер на неделе будет дуть преимущественно с северо-запада и юго-запада. Порывы ветра составят от 6 до 9 метров в секунду. Самые сильные порывы ожидаются в четверг и пятницу — до 9 м/с.