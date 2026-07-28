В Молдове на мужчину напал рой ос: он перенес анафилактический шок.

В службу скорой медицинской помощи поступил вызов - помощь понадобилась 58-летнему жителю одного из населённых пунктов Сорокского района, на которого напал рой ос.

Спустя несколько минут бригада скорой помощи из Сорок прибыла на место происшествия и обнаружила пациента без сознания, в крайне тяжелом состоянии. По словам очевидцев, на мужчину напали несколько ос, после чего у него быстро развился анафилактический шок — наиболее тяжелая форма аллергической реакции, пишет noi.md

Во время оказания экстренной медицинской помощи состояние пациента ухудшилось, у него наступила остановка сердечной и дыхательной деятельности. Бригада скорой помощи незамедлительно приступила к сердечно-легочной и церебральной реанимации, применив расширенный протокол реанимационных мероприятий и специфическое лечение анафилактического шока.

Примерно через 20 минут интенсивных реанимационных мероприятий сердечная деятельность и дыхание пациента были восстановлены. После этого мужчину в максимально безопасных условиях, под непрерывным контролем жизненно важных функций, доставили в Сорокскую районную больницу для продолжения специализированного лечения.

Анафилактический шок является неотложным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи. При отсутствии своевременного лечения аллергическая реакция вызывает массивный выброс воспалительных веществ в организме, что приводит к резкому снижению артериального давления, отеку дыхательных путей, тяжелым нарушениям дыхания и кровоснабжения жизненно важных органов. Такое состояние развивается стремительно и всего за несколько минут может привести к остановке сердца и дыхания.