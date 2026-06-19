В Молдове мужчин до 55 лет могут обязать пройти 42-дневный военный курс.

Если вам больше 27 лет, но ещё нет 55, и вы не проходили срочную службу, то уже со следующего года вас могут обязать пройти военный курс продолжительностью до шести недель.

Проект Министерства обороны Молдовы также предусматривает, что в ходе подготовки мужчин будут обучать в том числе обращению с огнестрельным оружием.

Законодательная инициатива также предусматривает введение в лицеях нового факультативного предмета — «патриотическое воспитание», сообщает Europa Libera.

На занятиях граждан будут знакомить с принципами работы Национальной армии, действиями при обнаружении вражеских беспилотников, а также обучать обращению с оружием на случай чрезвычайных ситуаций.

Именно такую цель преследует Министерство обороны, которое вынесло на общественное обсуждение законопроект, существенно меняющий действующее законодательство о подготовке граждан к защите Родины, статусе военнослужащих и резерве Вооружённых сил.

В опубликованных документах и интервью представителей армии особенно часто встречается одно слово — «обязательно».

Так называемая «начальная военная подготовка» станет обязательной для всех взрослых мужчин до 55 лет, которые ранее не проходили военную службу.

«Министерство обороны ставит перед собой цель обеспечить обязательную военную подготовку всех мужчин», — говорится в пояснительной записке к проекту.

«Эта форма службы будет обязательной, как сегодня обязательны срочная военная служба и служба сокращённого срока», — заявил в интервью Radio Europa Liberă полковник запаса Александру Роман, консультант Министерства обороны по данному проекту.

Кого коснётся нововведение

Сейчас в Молдове существуют три формы военной подготовки.

Основной является срочная служба сроком 12 месяцев, обязательная для мужчин до 27 лет, не имеющих высшего образования.

Также существует сокращённая служба продолжительностью три месяца для лиц с высшим образованием и военная кафедра, которую можно проходить добровольно во время обучения в вузе или после него.

Начальная военная подготовка станет дополнительной формой обучения.

Она будет обязательной для граждан старше 27 лет, которые не проходили ни срочную службу, ни службу сокращённого срока.

«Это минимальный уровень подготовки, чтобы гражданин Республики Молдова хотя бы понимал, что такое Национальная армия, защита территории, Родина, какие существуют виды вооружения, тактики ведения боя и основы воинской дисциплины», — пояснил начальник управления кадровой политики Министерства обороны полковник Вадим Булгару.

Согласно законопроекту, курс начальной военной подготовки будет длиться не более 42 дней и может быть введён уже с 2027 года.

Сейчас граждане, которые к 27 годам не имеют военной подготовки, автоматически зачисляются в резерв Вооружённых сил и относятся к так называемому пассивному резерву.

Полковник запаса Александру Роман считает такую ситуацию парадоксальной.

«Граждан включают в резерв Вооружённых сил, но фактически они не имеют никакой подготовки. В случае различных угроз государству эти резервисты не умеют обращаться с оружием, не обладают военными навыками и фактически... мы отправляем их на смерть», — отметил он.

По его словам, обучение будет включать не только теорию, но и практические занятия.

«Людей будут учить управлять военной техникой и стрелять из оружия», — сообщил Роман.

В свою очередь Вадим Булгару отметил, что женщины также смогут проходить такую подготовку добровольно.

«Если женщины хотят поступить на военную службу по контракту или строить военную карьеру, им необходимо сначала пройти начальную военную подготовку», — сказал он.

Что будет с работающими гражданами

От прохождения курса не освобождаются и официально трудоустроенные граждане.

Согласно проекту закона, работодатель будет обязан отпустить сотрудника на обучение и сохранить за ним рабочее место на весь период подготовки.

«Это не станет серьёзной нагрузкой для работодателя, поскольку речь идёт максимум о 42 днях. Ему не придётся ждать сотрудника 12 месяцев или три месяца, как при прохождении срочной службы», — пояснил Александру Роман.

Он добавил, что желающие смогут проходить обучение и в период отпуска.

Кто получит освобождение

От обязательной подготовки будут освобождены:

лица, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья;

выпускники военной кафедры;

граждане, которые по убеждениям отказываются от военной службы;

лица с судимостью.

Отсрочку смогут получить граждане, имеющие серьёзные семейные обстоятельства или продолжающие обучение.

По словам Вадима Булгару, ежегодно будет утверждаться план набора граждан на начальную военную подготовку по принципу ротации, аналогично нынешней системе срочной службы.

«Мы надеемся, что эта форма подготовки окажет положительное и полезное влияние на граждан», — подчеркнул полковник.

В Молдове действует 11 территориальных военных центров, где граждан будут ставить на воинский учёт и проводить обучение.