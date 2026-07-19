Минобороны Молдовы приобретет новые системы обнаружения, в том числе беспилотников.

Министерство обороны Республики Молдова приобретет при помощи финансовой поддержки Евросоюза новые системы обнаружения, включая перехватчики беспилотников.

Об этом заявил на пресс-конференции государственный секретарь МИДа Валериу Мижа, сообщив, что с начала военной агрессии России против Украины в воздушном пространстве Молдовы произошло 34 инцидента с участием беспилотников и баллистических ракет, передает infotag.md

Он отметил, что участие министерства обороны в приобретениях радаров и беспилотников осуществляется при непосредственной поддержке Евросоюза, включая Европейский фонд мира через пакет в 120 млн. евро, одобренный 13 июля Советом Евросоюза.

«Молдова также сотрудничает с Североатлантическим альянсом. Цель заключается в том, чтобы определить помощь в рамках линии DCB (инициатива НАТО по укреплению оборонных и связанных с ними возможностей безопасности – «И.»), в противодействии беспилотникам. Перехватчики, запускаемые против ударных самолетов, относятся к одному типу, а перехватчики беспилотников - к другой технологии», - объяснил он.

По словам государственного секретаря, Молдова сталкивается с проблемой «стратегического пространства глубины», что существенно осложняет процесс вмешательства в случае нарушения воздушного пространства беспилотниками. Специалистам необходимо очень быстро оценить последствия перехвата устройства, если оно снабжено взрывчаткой, определив место возможного падения летательного аппарата.