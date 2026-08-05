Молдова готовит программу по укреплению обороны стоимостью более 10 млрд леев на ближайшие пять лет

Правительство Молдовы намерено значительно укрепить оборонный сектор в течение следующих пяти лет, закупив вооружение и военную технику, совместимые с оснащением армий стран-партнеров.

5 августа кабмин планирует утвердить программу реализации Национальной стратегии обороны, принятой в 2024 году сроком на десять лет, сообщает Europa Libera.

По оценкам властей, выполнение программы потребует почти 10,6 млрд леев. Более 4,2 млрд леев планируется выделить из государственного бюджета, около 3,7 млрд — за счет внешней помощи. Еще 2,7 млрд леев пока остаются без источников финансирования.

Программа предусматривает укрепление обороноспособности страны и постепенную интеграцию Молдовы в архитектуру безопасности и обороны Европейского союза.

Одной из целей является увеличение государственных расходов на оборону до 1% ВВП к 2030 году, что на 0,25–0,35 процентного пункта выше уровня последних лет.

Бывший министр обороны, генерал запаса Виталие Маринуца заявил в комментарии Europa Liberă, что даже после увеличения финансирования расходы на оборону в Молдове остаются недостаточными, поскольку страны региона выделяют на эти цели до 5% ВВП. По его мнению, в нынешней ситуации оптимальным уровнем были бы расходы в размере 2–2,5% ВВП в течение ближайших пяти лет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова постепенно увеличивает оборонный бюджет. В 2023 году на эти цели было выделено 1,65 млрд леев, в 2024 году — 1,96 млрд, а в 2025 году — почти 1,9 млрд леев (около 0,75% ВВП). До этого расходы не превышали одного миллиарда леев: по 900 млн в 2021 и 2022 годах, 750 млн — в 2020 году и 730 млн — в 2019 году.

Согласно программе, к 2027 году молдавская армия должна получить вооружение и военную технику, совместимые с вооружением армий государств-партнеров. Кроме того, уже в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию систему противовоздушной обороны.

По словам Маринуцы, речь идет не только о радарах, но и о полноценных комплексах ПВО, способных обнаруживать, перехватывать и уничтожать воздушные цели. Он отметил, что для этого потребуются значительные инвестиции, однако не стал оценивать, сможет ли Молдова самостоятельно их обеспечить.

По мнению бывшего министра, помощь международных партнеров сейчас играет решающую роль, однако в долгосрочной перспективе этого недостаточно для укрепления обороны страны. В качестве стратегического решения он назвал вступление Молдовы в НАТО.

Ранее власти также заявляли о намерении создать собственную оборонную промышленность и разрешить частным компаниям производить беспилотники в Молдове. Маринуца считает, что этот шаг следовало сделать раньше, однако положительно оценивает решение развивать военную промышленность по принципу двойного назначения — как для гражданского сектора, так и для нужд обороны.

Программа на 2026–2030 годы также предусматривает, что новый военный городок, который сейчас строится возле Кишинева, в Бачое, начнет функционировать в 2028 году. Там планируется разместить около двух тысяч военнослужащих.

Российская агрессия против Украины по-прежнему рассматривается властями Молдовы как один из основных источников угроз национальной безопасности, наряду с присутствием российских войск в приднестровском регионе.

В документе также отмечается, что Молдова намерена укреплять свою роль как регионального поставщика безопасности, участвуя в международных миротворческих и гуманитарных миссиях.