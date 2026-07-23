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ipn
23 Июля 2026, 07:54
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В Молдове могут появиться школы для моряков

В Молдове после полного внедрения европейского законодательства в этой сфере могут открыть школы по подготовке моряков. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

В Молдове могут появиться школы для моряков.
В Молдове могут появиться школы для моряков.

По словам министра, интерес к таким программам высок, в том числе среди граждан Украины, пострадавших от войны, передаёт ipn.md

Владимир Боля уточнил, что новые нормы позволят выдавать удостоверения моряка на основании обучения, пройденного в Республике Молдова в аккредитованных учебных заведениях.

Вместе с тем власти работают над внедрением европейского законодательства и созданием необходимой правовой базы для развития судоходства.

По его словам, государство и Морское агентство смогут получать значительные доходы как от судов, которые будут ходить под молдавским флагом, так и от деятельности учебных заведений по подготовке моряков.

Источник
ipn
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