В Молдове 240 пар зарегистрировали брак в «зеркальную» дату 26.06.2026.

В Молдове 240 пар официально зарегистрировали брак 26 июня 2026 года — в так называемую «зеркальную» дату, которую многие считают символичной из-за повторяющихся цифр.

По данным Агентства государственных услуг, из общего числа молодожёнов 43 пары выбрали торжественную церемонию, а остальные 197 оформили отношения в обычном порядке через отделения ЗАГС, передает moldova1.md

В ведомстве отметили, что дата 26.06.2026 стала популярной среди пар благодаря своей симметрии и лёгкости запоминания. В ASP подчеркнули, что каждая регистрация брака в этот день символизирует начало новой семейной истории, пожелав молодожёнам любви, взаимопонимания и долгой совместной жизни.

При этом статистика показывает общее снижение числа браков в стране. По данным Национального бюро статистики, в 2024 году в Молдове было зарегистрировано 14,8 тыс. браков — на 6% меньше, чем годом ранее.

Средний возраст вступления в первый брак в Молдове составляет 30 лет у мужчин и 27 лет у женщин, при этом чаще всего мужчины женятся в возрасте 25–29 лет, а женщины — в 20–24 года.