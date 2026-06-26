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tvn.md logotvn
26 Июня 2026, 20:54
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Двух граждан Индии выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима

Двух граждан Индии в возрасте 26 и 30 лет выдворили с территории Республики Молдова за незаконное пребывание в стране.

Двух граждан Индии выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима.
Двух граждан Индии выдворили из Молдовы за нарушение миграционного режима.

Об этом сообщили в Главном инспекторате по миграции, передает tvn.md

По данным ведомства, иностранцы нарушили правила пребывания, не покинув территорию Молдовы после истечения законного срока. За это их привлекли к ответственности по статье 333, часть (1) Кодекса о правонарушениях.

Ранее решением суда Кишинёва, офис Буюканы, оба мужчины были помещены в Центр временного содержания иностранцев при IGM.

В миграционной службе уточнили, что выдворение является частью мер по контролю за соблюдением миграционного режима и борьбе с незаконным пребыванием иностранцев в стране, в соответствии с действующим законодательством.

Источник
tvn.md logotvn
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