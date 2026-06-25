Лозован обжаловала приостановку депутатских выплат на время домашнего ареста.

Бывший депутат Ирина Лозован, связанная с олигархом Иланом Шором, обжаловала в Высшей судебной палате отклонение её запроса об отмене приостановления депутатских выплат — зарплаты, надбавок и компенсаций.

Документ касается периода, когда она находилась под домашним арестом по уголовному делу о подкупе примара с целью присоединения к партии «Возрождение», пишет tvrmoldova.md со ссылкой на anticoruptie.md

Лозован обжаловала решение Апелляционной палаты, которая оставила в силе постановление парламента о приостановлении выплат. Речь идёт о трёх месяцах — с 21 сентября по 20 декабря 2023 года, когда бывший депутат находилась под домашним арестом в рамках расследования о попытке подкупа местных избранников. Дело было зарегистрировано в Высшей судебной палате 23 июня 2026 года.

Напомним, что Ирина Лозован была приговорена к шести годам лишения свободы. Однако до вынесения приговора она скрылась и в настоящее время находится в розыске. Уголовное преследование связано с попыткой подкупа примара города Окница с целью склонить его к присоединению к партии «Возрождение».