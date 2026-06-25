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logos.press.md logologos
25 Июня 2026, 08:38
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Власти предлагают аннулировать механизм стимулирующего капитала

Соответствующие положения Закона об обществах с ограниченной ответственностью (ООО), регулирующие применение механизма стимулирующего капитала, Минфин предлагает признать утратившими силу.

Власти предлагают аннулировать механизм стимулирующего капитала.
Власти предлагают аннулировать механизм стимулирующего капитала.

Это предложение содержится в пакете мер по налоговой политике - 2027, сообщает logos-press.md

Авторы объясняют свою инициативу тем, что  некоторые работодатели начали использовать этот механизм в целях налоговой оптимизации, маскируя под такие выплаты зарплату и занижая тем самым фонд оплаты труда. Хотя в соответствии с законом, выплаты из стимулирующего капитала могут производиться раз в год.

Чтобы исключить возможность использования стимулирующего капитала как альтернативного механизма выплаты зарплаты, предлагается полностью отменить его.

Предполагается, что предложение, при его утверждении, вступит в силу в момент его опубликования.

Сегодня законодательство разрешает формирование стимулирующего капитала за счет чистой прибыли предприятия для поощрения на определенных условиях сотрудников, повышения их заинтересованности в эффективной деятельности предприятия.

По закону эти выплаты облагаются налогами подобно дивидендам. На них не начисляются взносы социального и медицинского страхования, а ставка подоходного налога составляет 6 %.

При этом необходимо подчеркнуть, что стимулирующий капитал и программа Stock Option Plan – разные инструменты, отличающиеся как по своему правовому регулированию, так и по налоговому режиму.

Источник
logos.press.md logologos
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