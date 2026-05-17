В Комрате задержан гражданин Украины после мошенничества на сумму более миллиона леев.

По данным следствия, 40-летнюю женщину из Комрата убедили инвестировать в якобы прибыльный проект. Она перевела подозреваемым значительные суммы денег, передает realitatea.md

По данным полиции, дело было задокументировано сотрудниками Комратского инспектората полиции.

Следователи утверждают, что подозреваемый действовал совместно с другими сообщниками. Путем злоупотребления доверием и введения в заблуждение они заставили жертву перевести 257 600 леев, 10 350 евро и 9 000 долларов.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, местонахождение подозреваемого было установлено, и он был задержан. Согласно законодательству, лицо, признанное виновным в совершении такого преступления, рискует получить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и идентификации всех причастных лиц.