theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
17 Мая 2026, 14:15
4 919
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Комрате задержан гражданин Украины после мошенничества на сумму более миллиона леев

20-летний гражданин Украины был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к особо крупной афере.

В Комрате задержан гражданин Украины после мошенничества на сумму более миллиона леев.
В Комрате задержан гражданин Украины после мошенничества на сумму более миллиона леев.

По данным следствия, 40-летнюю женщину из Комрата убедили инвестировать в якобы прибыльный проект. Она перевела подозреваемым значительные суммы денег, передает realitatea.md

По данным полиции, дело было задокументировано сотрудниками Комратского инспектората полиции.

Следователи утверждают, что подозреваемый действовал совместно с другими сообщниками. Путем злоупотребления доверием и введения в заблуждение они заставили жертву перевести 257 600 леев, 10 350 евро и 9 000 долларов.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, местонахождение подозреваемого было установлено, и он был задержан. Согласно законодательству, лицо, признанное виновным в совершении такого преступления, рискует получить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и идентификации всех причастных лиц.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте