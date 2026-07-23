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rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 15:12
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В Молдове модернизируют 20 школ: стране дадут кредит на 40 миллионов евро

Двадцать учебных заведений в Молдове отремонтируют и оснастят современным оборудованием благодаря внешнему финансированию. Парламент уже ратифицировал соответствующее соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

В Молдове модернизируют 20 школ: стране дадут кредит на 40 миллионов евро.
В Молдове модернизируют 20 школ: стране дадут кредит на 40 миллионов евро.

Европейский инвестиционный банк выделит Молдове кредит в размере 40 миллионов евро на ремонт и реконструкцию 20 учебных заведений. Эти объекты входят в сеть из 90 образцовых школ, которые министерство образования и исследований отобрало для превращения в современные региональные центры, передает rupor.md

В школах утеплят здания, обновят системы отопления, вентиляции, освещения и пожарной безопасности, внедрят возобновляемые источники энергии и улучшат доступность. Кроме того, специалисты отремонтируют классы, модернизируют лаборатории и разовьют цифровую инфраструктуру. Также предусмотрены налоговые и таможенные льготы на импорт и поставку товаров и услуг для проекта, порядок применения которых утвердит правительство.

Общая стоимость проекта составит 50 миллионов евро. Помимо кредита ЕИБ, инициатива включает грант на два миллиона евро через Инвестиционную платформу для соседей и софинансирование в размере восьми миллионов евро со стороны Молдовы через Механизм реформ и роста, поддерживаемый Евросоюзом.

Реализация начнется в 2027 году под координацией министерства образования и исследований. Цель инвестиций — улучшить условия учебы и создать безопасную среду для учеников и преподавателей.

Источник
rupor.md logorupor
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