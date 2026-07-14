Три вуза получат 9,25 млн евро на модернизацию исследовательской инфраструктуры.

Средства будут направлены на приобретение современного оборудования и оснащения, что позволит реализовать 11 исследовательских проектов.

Победившие инициативы были объявлены сегодня в Кишинёве, передает moldpres.md

Таким образом, Государственный университет Молдовы выиграл пять проектов и получит 4,5 миллиона евро на оснащение и оборудование. Технический университет выиграл четыре проекта и получит 3,6 миллиона евро, а Государственный университет медицины и фармации им. «Николае Тестемицану» реализует два проекта общей стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Инвестиции осуществляются в рамках Проекта «Высшее образование в Молдове», реализуемого Министерством образования и исследований и финансируемого Всемирным банком.

Министр образования и исследований Дан Перчун заявил сегодня на пресс-конференции, что целью инициативы было обеспечение доступа к необходимым ресурсам для приобретения передового оборудования, которое позволит реализовать исследовательские проекты.

«Проект предусматривал выделение 9,25 миллиона евро на развитие исследовательской инфраструктуры в Республике Молдова, это был конкурентный процесс, в котором могли участвовать все университеты и научно-исследовательские институты страны. Средства предоставляются для закупки оборудования. Цель проекта — покрыть инвестиционные потребности исследовательской инфраструктуры и предоставить учреждениям необходимые финансовые ресурсы для приобретения передового оборудования», — отметил Дан Перчун.

Процесс оценки и отбора проектов, представленных на конкурс, был строгим, на заключительном этапе инициативы оценивались специалистами из Румынии.

Все 11 проектов охватывают ключевые области, в которых существует наибольший потенциал для исследований, среди которых сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, информационные технологии, энергетика, точные и естественные науки, биомедицина, биофармацевтика.

Срок реализации проектов составляет 30 месяцев.