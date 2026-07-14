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moldpres.md logomoldpres
14 Июля 2026, 19:37
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Три вуза получат 9,25 млн евро на модернизацию исследовательской инфраструктуры

Средства будут направлены на приобретение современного оборудования и оснащения, что позволит реализовать 11 исследовательских проектов.

Три вуза получат 9,25 млн евро на модернизацию исследовательской инфраструктуры.
Три вуза получат 9,25 млн евро на модернизацию исследовательской инфраструктуры.

Победившие инициативы были объявлены сегодня в Кишинёве, передает moldpres.md

Таким образом, Государственный университет Молдовы выиграл пять проектов и получит 4,5 миллиона евро на оснащение и оборудование. Технический университет выиграл четыре проекта и получит 3,6 миллиона евро, а Государственный университет медицины и фармации им. «Николае Тестемицану» реализует два проекта общей стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Инвестиции осуществляются в рамках Проекта «Высшее образование в Молдове», реализуемого Министерством образования и исследований и финансируемого Всемирным банком.

Министр образования и исследований Дан Перчун заявил сегодня на пресс-конференции, что целью инициативы было обеспечение доступа к необходимым ресурсам для приобретения передового оборудования, которое позволит реализовать исследовательские проекты.

«Проект предусматривал выделение 9,25 миллиона евро на развитие исследовательской инфраструктуры в Республике Молдова, это был конкурентный процесс, в котором могли участвовать все университеты и научно-исследовательские институты страны. Средства предоставляются для закупки оборудования. Цель проекта — покрыть инвестиционные потребности исследовательской инфраструктуры и предоставить учреждениям необходимые финансовые ресурсы для приобретения передового оборудования», — отметил Дан Перчун.

Процесс оценки и отбора проектов, представленных на конкурс, был строгим, на заключительном этапе инициативы оценивались специалистами из Румынии.

Все 11 проектов охватывают ключевые области, в которых существует наибольший потенциал для исследований, среди которых сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, информационные технологии, энергетика, точные и естественные науки, биомедицина, биофармацевтика.

Срок реализации проектов составляет 30 месяцев.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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