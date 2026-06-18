В Молдове мэра обманули мошенники: обещали компенсации и работу в Норвегии.

Об этом рассказал лидер "Нашей партии" Ренато Усатый на фоне обсуждений телефонных и онлайн-мошенничеств, которые участились в последнее время.

По словам Усатого, сначала местный избранник отрицал, что стал жертвой схемы, однако позже признал это после того, как ему озвучили подробности его онлайн-активности, сообщает agora.md

«Звоню ему и спрашиваю: “Это ты?”. “Нет, господин Ренат, я не имел с этим дела”. Начинаю ему зачитывать: 28 ноября 2024 года, 14:30, вплоть до секунд. Ты заходил в приложение. “Да, это правда, но я не хотел признавать”», — рассказал Ренато Усатый.

По словам лидера партии, первая схема началась после того, как мэр увидел в Facebook рекламу о якобы возврате переплаченных государству средств за газ и воду. Чтобы получить компенсацию, он ввёл данные своей банковской карты.

Позже мошенники продолжили звонить ему, в том числе ночью, представляясь сотрудниками call-центра. Усатый утверждает, что мэр дважды перевёл по 100 долларов, чтобы его перестали беспокоить звонками.

В другом эпизоде ему якобы сообщили, что нашли работу в Норвегии — рыбаком, но для трудоустройства нужно оплатить экипировку.

«В третий раз ему сказали: “Мы нашли вам работу рыбаком в Норвегии, и наша фирма уже оплатила костюм и сапоги. Нужно ещё 500 евро”», — добавил Усатый.

Имя мэра и общая сумма потерь не уточняются.