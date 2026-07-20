В Молдове мать погибшего в ДТП подростка обустроила парк в память о сыне

Жительница Молдовы обустроила в селе Рошкань Новоаненского района парк в память о своем 17-летнем сыне, который погиб в ДТП, произошедшем по вине пьяного водителя.

Несанкционированную свалку в центре населенного пункта превратили в парк памяти Дэнуца, который погиб в 2021 году. Мама мальчика, Виолетта Горнец, собрала сотни тысяч леев и объединила жителей села, чтобы превратить заросший мусором участок в зону отдыха. Теперь у молодежи из Рошкань есть безопасное место, где можно проводить свободное время, пишет moldova1.md

«Это место в первую очередь посвящено Дэнуцу. Хотя его физически нет рядом, душой я чувствую его присутствие. Здесь я всегда благодарю его за то, что он дает мне силы, в том числе на создание парка “Ла Дэнуц”, тем более что отсюда открывается такой красивый вид», - поделилась женщина.

Дэнуцу было 17 лет, у него были большие мечты: он хотел учиться в Великобритании и всегда быть опорой для своей мамы.

«Господь не позволил мне упасть, а дал силы сделать это прекрасное дело. Однажды в воскресенье мне позвонила подруга Дэнуца Анастасия и сказала: “Тетя Виолетта, мне приснился Дуцу. Я подошла к нему, и он сказал мне — передай маме, что я ее люблю, горжусь ею и благодарю вас за то, что вы делаете”», — рассказала Виолетта Горнец.

В первую очередь Виолетта хотела развивать свое сообщество. С помощью пожертвований ей удалось собрать 600 тысяч леев. Несколько местных жителей также помогли ей в обустройстве парка.

«Это был настоящий овраг, куда люди выбрасывали всё подряд. Я сделала самое малое, что могла сделать для Виолетты и этого замечательного парка. Здесь в первую очередь вложили душу, деньги, силы, но прежде всего — душу», — рассказала жительница села Марина Реу.

Сегодня женщина говорит, что парк стал не только данью памяти ее сыну, но и напоминанием для всех родителей и детей ценить время, проведенное вместе.

«Я никогда не думала, что мне придется пережить такую трагедию. Я хочу сказать родителям и детям: говорите друг другу, как сильно вы любите друг друга, потому что то, что отдаешь, то и получаешь», — говорит Виолетта Горнец.