В Молдове мать осуждена за сексуальную эксплуатацию 6-летней дочери: получила 100 леев.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемые были знакомы много лет, являлись односельчанами и поддерживали дружеские отношения. Мужчина часто приходил в гости к женщине.

По данным Генеральной прокуратуры, летом 2020 года мужчина находился в доме обвиняемой. Пока они вместе распивали алкоголь, женщина позволила ему войти в комнату, где находилась ее шестилетняя дочь.

«Обвиняемый, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, воспользовался малолетним возрастом девочки, ее уязвимостью и неспособностью защитить себя, после чего склонил ребенка к действиям сексуального характера», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Позже девочка убежала из дома и спряталась в заброшенном доме неподалеку. Ее нашла мать, которая угрозами заставила ребенка вернуться домой, где сексуальное насилие продолжилось.

По данным прокуратуры, женщина позволяла вовлекать свою дочь в подобные действия ради получения материальной выгоды. После произошедшего она получила от мужчины 100 леев.

В суде оба обвиняемых вину не признали и отвергли предъявленные обвинения.

«Мужчина утверждал, что обвинения являются ложными и возникли из-за личного конфликта с отцом девочки, а женщина отрицала, что эксплуатировала собственного ребенка или получала за это деньги. При этом мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности», — отметили в Генеральной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа. Женщина получила 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении закрытого типа. Кроме того, на пять лет ее лишили права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с взаимодействием с несовершеннолетними.