Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури отказалась от фамилии отца.

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури стала очередным звездным ребёнком, отказавшимся от знаменитой фамилии: официально сменила Cruise на Noelle, второе имя матери.

Сури Круз, дочь Кэти Холмс и Тома Круза, как сообщается, официально отказалась от знаменитой фамилии своего отца, пишет euronews.com

Сури, которой сейчас 20 лет, учится на третьем курсе Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Ранее она окончила школу в 2024 году под именем «Сури Ноэль» – Ноэль является средним именем её матери; как следует из избирательных списков штата Пенсильвания, с которыми ознакомились издания Page Six и Entertainment Weekly, это изменение уже закреплено юридически.

Холмс и Круз поженились в 2006 году, а Сури родилась 18 апреля 2006 года. Впервые она появилась на публике в большом материале журнала Vanity Fair с фотографиями Энни Лейбовиц. Пара развелась в 2012 году.

Считается, что Сури не поддерживает отношений с отцом. Голливудская звезда и его дочь не появлялись вместе на публике с 2012 года, и Круз не присутствовал на её выпускном в нью-йоркской школе LaGuardia.

Сообщения об изменении имени Сури появились на фоне аналогичного шага младшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен, которая официально попросила убрать из своих документов фамилию отца.

На прошлой неделе, 12 июля (в день своего 18-летия), Вивьен подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес, чтобы её официальным именем стало Вивьен Маршелин Джоли.

Разведённые звёзды Джоли и Питт воспитывают шестерых детей. Первой из них, кто в 2024 году добился смены фамилии, стала 20-летняя Шайло, которая теперь официально носит имя Шайло Джоли. Ранее журнал People сообщал, что дочь пары Захара, 21 год, подала аналогичное заявление вслед за братом Мэддоксом, 24 года, который также добился исключения «Питт» из своей фамилии.

В случае с детьми Джоли и Питта раскол в семье, как считается, произошёл после инцидента в самолёте в 2016 году, когда Питт якобы вступил в ожесточённую ссору с близкими. Расследование ФБР по обвинениям в жестоком обращении с детьми, выдвинутым после этого эпизода, сняло с Питта все обвинения.