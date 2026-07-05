Женщина оштрафована на 750 леев после того, как ее 11-летний сын совершил сексуальное насилие над ребенком.

Жительница Сорокского района была оштрафована на 750 леев после того, как суд установил, что она ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по воспитанию, обучению и надзору за своим 11-летним ребенком.

Дело попало в поле зрения суда Сороки после серьезного инцидента между детьми, произошедшего в мае в одном из населенных пунктов района, сообщает observatorul.md, передает nordnews.md

Согласно решению, вынесенному 1 июля 2026 года, женщина была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 63, пунктом (2) Уголовно-процессуального кодекса. Суд постановил, что из-за недостаточного надзора ее ребенок совершил социально опасный поступок.

Инцидент предположительно произошел рядом с местом, часто посещаемым детьми. Материалы, рассмотренные в суде, показывают, что между несколькими несовершеннолетними произошел эпизод насилия и унижения.

Суд установил, что на детской площадке в центре села находилось несколько детей, и после конфликта девятилетний мальчик убежал в сторону оврага, преследуемый тремя другими детьми. Позже, предположительно, он был избит, а затем подвергнут сексуальному насилию со стороны другого 11-летнего мальчика, и во время извращений жертва была обездвижена девочкой и мальчиком, с которыми они ранее играли на этой же площадке. После инцидента старшие мальчики угрожали присутствующим детям, требуя, чтобы те не рассказывали о случившемся их родителям. Пострадавшему несовершеннолетнему потребовалась психологическая помощь в Центре психического здоровья общины в Сороке.

Первоначально сотрудники правоохранительных органов рассматривали дело в уголовном порядке, но постановлением от 17 июня 2026 года в возбуждении уголовного дела было отказано на том основании, что деяние не соответствовало элементам преступления. Впоследствии, 23 июня, прокурор возбудил дело о мелком правонарушении против матери ребенка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ходе судебного заседания прокурор потребовал признать женщину виновной и наказать её в соответствии с законом. Она не явилась в суд, хотя была вызвана по закону, и дело рассматривалось в её отсутствие. Согласно решению суда, в ходе рассмотрения дела женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд принял во внимание тот факт, что у женщины трое несовершеннолетних детей на иждивении, она работает, и не было представлено доказательств того, что она ранее нарушала закон. Однако судья подчеркнул, что деяние, совершенное ребенком, относится к категории социально опасных, и наказание должно ясно указывать на ответственность родителей.

Поэтому женщина была оштрафована на 15 обычных единиц, что составляет 750 леев. Решение может быть обжаловано в течение 15 дней.