В Молдове количество компаний в сфере видеоигр выросло в три раза за пять лет.

Для Дмитрия Гибинского война в Украине стала началом нового профессионального этапа. В 2022 году украинский предприниматель решил переехать в Молдову — особенно после того, как узнал о возможностях развития IT. Так он основал компанию по разработке видеоигр, пишет tvrmoldova.md

«В мае 2026 года мы продали более 170 копий игры. Через два с половиной года после релиза это считается очень хорошим результатом. Мы стали известны на мировом уровне. Если вы часть игровой индустрии, вы держите руку на пульсе всего IT-сектора», - рассказал директор игровой компании Дмитрий Гибинский.

В компании работают 45 человек из Молдовы и Украины. За каждым продуктом стоят месяцы или даже годы работы — от концепции и графики до программирования и тестирования.

Успех компании не остался незамеченным: две игры, разработанные в Кишиневе, завоевали награды в Швеции в 2025 и 2026 годах — на одном из главных европейских событий в индустрии видеоигр.

«Второй год подряд мы забираем главный приз. Даже организаторы аплодировали стоя, потому что большинство людей даже не знают, где находится Молдова. Но люди из Молдовы получают награду второй год подряд», - рассказал Дмитрий Гибинский.

Игры доступны на крупнейшей в мире платформе цифровой дистрибуции компьютерных игр. Самые активные пользователи — из США, стран Евросоюза, Бразилии, а в последнее время интерес растёт также в Китае и Японии.

«Мы с программистами, гейм-дизайнерами и художниками доводим продукт до конца. Втроём мы выпускаем игру, которую вы видите перед собой. Я вижу, что цифровое и коммерческое искусство постепенно пускает корни в Молдове. Когда я преподавал на курсах Artcor, у меня было трое студентов — из Бухареста, Клужа и Ясс — они занимались онлайн», - поделился художник-иллюстратор Октавиан Курошу.

В Молдове насчитывается почти 100 компаний в сфере видеоигр — в три раза больше, чем пять лет назад.

Марина Бзовый, администратор MITP: «Растёт не только число компаний, но и количество привлекаемых специалистов. Я считаю, секрет успеха игровой индустрии в Молдове — в небольших сплочённых командах».

Игровая индустрия является частью IT-сектора и составляет почти 5% прямых иностранных инвестиций в Молдову.