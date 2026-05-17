17 Мая 2026, 19:45
Молдова снова опустилась в Индексе качества элит

Качество молдавской прослойки, называемой «элита общество», год от года ухудшается.

Об этом свидетельствует 7-й выпуск Индекса качества элит, подготовленный базирующимся в Швейцарии Фондом деятельности по созданию ценности (The Foundation for Value Creation Activities), передает logos-pres.md

Республика Молдова в этом индексе опустилась с 73-го места в 2025 году на 75-е место в 2026 году, расположившись между Колумбией и Тоголезской Республикой. 

В 2023 году Молдова занимала 48-е место, потеряв за три года 26 позиций. Чтобы подсчитать качество элит, исследователи учитывают четыре базовых параметра: экономические власть и ценность, политические власть и ценность. 

Они также используют 72 показателя, которые относятся к одной из этих категорий, в том числе общеэкономические показатели, способность элит продвигать свои интересы и интересы страны, показатели деловой активности. Для сравнения, Румыния в этом рейтинге занимает 41-е место, упав за год на 8 строчек. 

Украина на 112-й позиции (-12). Россия на 90-й (+9). Германия на 9-й (-1). США на устойчивом втором месте. На первом – Сингапур, на третьем Япония, на четвёртом Швейцария, на пятом Швеция. Замыкают список Йемен, Судан и Гаити. Рейтинг оценивает 151 страну по качеству бизнес-моделей их элит.

