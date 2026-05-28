Компании обяжут ввести квоты для женщин в руководстве: до 75 тысяч леев штрафа.

Новые правила разработало министерство труда и социальной защиты, чтобы привести молдавское законодательство в соответствие со стандартами Европейского союза в рамках процесса евроинтеграции, передает rupor.md

Согласно закону, до 1 января 2028 года акционерные общества должны достичь одного из двух показателей: доля менее представленного пола должна составлять либо минимум 33% среди всех руководителей, либо минимум 40% среди неисполнительных директоров. При этом баланс должен быть реальным, а не строго математическим. Например, если в совете директоров состоит 5 человек, то квота в 40% означает присутствие двух человек другого пола, а если 7 человек — то трех. Также компании обяжут ежегодно публиковать отчеты о гендерном составе начальства.

Главным критерием при выборе кандидатов в руководящие структуры остаются профессионализм и компетенция. Однако если на одну должность претендуют кандидаты с абсолютно одинаковой квалификацией и результатами, приоритет отдадут представителю того пола, которого в руководстве сейчас меньше. Компании смогут сами определять индивидуальные квоты для выполнения требований, что обеспечит гибкость процесса.

За несоблюдение правил вводятся крупные штрафы, поправки об этом уже внесены в Кодекс о правонарушениях. За отказ установить индивидуальные количественные цели для улучшения баланса компаниям грозит штраф до 75 000 леев, а за непрозрачную процедуру отбора руководителей — до 50 000 леев. Следить за исполнением закона будут минтруда и Национальная комиссия по финансовому рынку, которая станет ежегодно публиковать списки выполнивших и проигнорировавших новые требования фирм с указанием принятых мер.

Основная часть закона вступит в силу сразу после публикации в Monitorul Oficial, а Правительство скорректирует нормативную базу в течение года. При этом правила об обязательной отчетности и штрафы начнут действовать только с 1 января 2028 года. Сейчас на фондовой бирже Молдовы котируются 12 компаний, и, по данным биржи, 60% из них уже соответствуют как минимум одному из европейских нормативов.