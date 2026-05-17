Голосование жюри Молдовы на Eurovision-2026 вызвало много споров.

Согласно имеющейся информации, личности пяти профессионалов, входивших в состав национального жюри, остаются конфиденциальными в первые часы после трансляции. Это предусмотрено процедурами Европейского вещательного союза и Teleradio-Moldova для предотвращения внешнего давления, передает noi.md

Официальные списки должны быть опубликованы на портале Eurovision.tv после завершения обработки всех технических данных голосования. Жюри из Кишинева присудило максимальные 12 баллов Польше.

Румыния, которую представляла Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me, получила только 3 балла, а Украина вообще не вошла в список стран, получивших баллы от молдавского жюри. Это решение вызвало недовольство среди поклонников Eurovision, особенно с учетом того, что зрительское голосование в Республике Молдова отдало Румынии 12 баллов.

Генеральный директор Teleradio-Moldova Влад Цуркану публично отреагировал на ситуацию, отметив, что «жюри нас удивило», и поблагодарил молдавскую публику за поддержку Румынии. Рита Енглеза, которая объявляла баллы жюри Республики Молдова, позже объяснила, что человек, озвучивающий оценки, не входит в состав жюри и не влияет на результаты.

«Человек, который представляет баллы, не является частью жюри и не участвует в формировании тех результатов, которые объявляет. Он spokesperson, то есть фактически приглашенный ведущий, который зачитывает баллы. Я не участвовала в этом голосовании, чтобы было ясно», — сказала Рита Енглеза.

Она призналась, что была шокирована, когда увидела список, который должна была зачитать в прямом эфире. «Когда я получила результат — тот листок, который должна была прочитать, — и увидела эти баллы, увидела: Румыния — 3 балла, Украины вообще нет, у меня была реакция шока. Я сказала: вы шутите? Я это должна читать?» — рассказала она.

Рита также заявила, что сначала хотела отказаться объявлять эти баллы.

«Я позвонила господину директору Teleradio-Moldova и сказала: извините, но я отказываюсь это представлять. Как вы себе это представляете? У меня аудитория 1,6 миллиона человек из Румынии, я не могу смотреть в камеру и говорить, что Румыния получает 3 балла», — отметила она.

При этом ведущая уточнила, что лично она отдала бы Румынии максимальный балл.

«My 12 points go to Romania, если что. И я говорю это не только потому, что действительно поддерживала эту песню. Мне грустно, что получилось так. Я не считаю, что конкурс должен быть политическим, но не в тот год, когда песня настолько хороша, с моей точки зрения», — сказала Рита Енглеза.

Она подчеркнула, что решение жюри необходимо уважать, даже если оно не совпадает с мнением публики.

«Televote от Республики Молдова дал Румынии 12 баллов, то есть голосование жюри не равно мнению людей со всей страны, которые голосовали», — добавила она.

Несмотря на споры вокруг голосования жюри, Республика Молдова показала заметный результат на Eurovision 2026. Satoshi с песней Viva, Moldova! вывел страну в финал и завершил конкурс на 8-м месте в общем зачете. Гранд-финал в Вене выиграла Болгария, которую представляла DARA.