В Молдове хотят увеличить пенсионный возраст для силовиков.

Проект документов опубликовал депутат и бывший премьер-министр Ион Кику.

Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД и подведомственных структур, офицеров НЦБК, сотрудников Администрации пенитециаров, офицеров Службы государственной охраны и СИБ, сообщает rupor.md

Сейчас для этих категорий нет единого пенсионного возраста. В пояснительной записке говорится, что средний возраст выхода на пенсию составляет около 44 лет в структурах МВД, министерства обороны и Службы государственной охраны, около 40 лет в системе Администрации пенитенциаров и примерно 49–53 года в НЦБК и СИБ.

Проект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 50 лет. С 1 января 2027 года он должен составить 45 лет. Затем возраст будут повышать каждый год на шесть месяцев. К 1 июля 2036 года он должен достичь 50 лет.

Меняются и требования к выслуге. Сейчас, согласно пояснительной записке, минимальная требуемая выслуга составляет 12 лет и 6 месяцев, включая периоды учебы и ухода за детьми. Проект предлагает поднять этот порог до 20 лет выслуги. Также потребуется общий трудовой стаж 25 лет. Таким образом, минимальную выслугу хотят увеличить почти на восемь лет.

Отдельный режим предлагают сохранить для части сотрудников со специальным статусом, которые работают в особых условиях. Это касается подразделений специального назначения, закрытых пенитенциарных учреждений, следственных изоляторов, учреждений для содержания и лечения больных заразными или психическими заболеваниями, а также работ в подземных условиях.

Для этих категорий пенсионный возраст должен составить 45 лет. При этом нужно будет иметь 15 лет службы именно в таких условиях и общий трудовой стаж 25 лет.

Проект также повышает предельный возраст нахождения на службе. В большинстве ведомств этот возрастной потолок увеличивают на пять лет. Например, для отдельных категорий сотрудников нижнего и среднего звена предел предлагают поднять с 50 до 55 лет, а для старших офицеров, с 55 до 60 лет.

Авторы проекта утверждают, что новая система должна дольше удерживать опытных сотрудников в сфере обороны, общественного порядка и национальной безопасности.

Проект также меняет базу расчета пенсий. Пенсию предлагают рассчитывать из среднего месячного дохода за последние 60 полных месяцев службы перед обращением за пенсией. Пенсия за выслугу должна составлять 50% расчетной базы. За каждый полный год выслуги сверх установленного минимума она будет увеличиваться на 3%, но общий размер не должен превышать 75%.

Gроект должны направить на согласование в МВД, министерство обороны, министерство юстиции, министерство финансов, СИБ, НЦБК, Службу государственной охраны, Администрацию пенитенциариев, НКСС и профсоюзы.