theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
2 Августа 2026, 15:45
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МВД Молдовы запретило сотрудникам хейт в сети

Сотрудникам со специальным статусом МВД запрещено использовать в интернете и публичном пространстве символику, высказывания и жесты, разжигающие ненависть, оскорбляющие достоинство или наносящие ущерб репутации ведомства.

МВД Молдовы запретило сотрудникам хейт в сети.
МВД Молдовы запретило сотрудникам хейт в сети.

Такие требования впервые закреплены в новом Кодексе поведения сотрудников со специальным статусом Министерства внутренних дел, который вступил в силу, передает logos-pres.md

Кодекс вводит обязанность соблюдать принципы ответственного и профессионального поведения в цифровой среде. Сотрудники со специальным статусом обязаны придерживаться стандартов профессиональной добропорядочности при работе в интернете, добросовестно использовать информационные системы, защищать свою цифровую идентичность и не применять технологии для получения неправомерных преимуществ. 

Необходимость принятия новых норм обусловлена тем, что ранее законодательство не содержало прямого регулирования стандартов профессионального поведения в интернете. Кроме того, Кодекс запрещает враждебное, унижающее достоинство или дискредитирующее поведение, подстрекательство к конфликтам, а также создание запугивающей или унизительной рабочей атмосферы. 

Сотрудникам также запрещается допускать проявления фаворитизма, предоставление необоснованных преимуществ, дискриминацию, преследование и другие действия, способные поставить под сомнение объективность и беспристрастность исполнения служебных обязанностей. 

По словам авторов документа, новые нормы направлены на укрепление профессиональной добропорядочности и служебной дисциплины, а также соответствуют рекомендациям Группы государств против коррупции (GRECO).

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте