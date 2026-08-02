МВД Молдовы запретило сотрудникам хейт в сети.

Сотрудникам со специальным статусом МВД запрещено использовать в интернете и публичном пространстве символику, высказывания и жесты, разжигающие ненависть, оскорбляющие достоинство или наносящие ущерб репутации ведомства.

Такие требования впервые закреплены в новом Кодексе поведения сотрудников со специальным статусом Министерства внутренних дел, который вступил в силу, передает logos-pres.md

Кодекс вводит обязанность соблюдать принципы ответственного и профессионального поведения в цифровой среде. Сотрудники со специальным статусом обязаны придерживаться стандартов профессиональной добропорядочности при работе в интернете, добросовестно использовать информационные системы, защищать свою цифровую идентичность и не применять технологии для получения неправомерных преимуществ.

Необходимость принятия новых норм обусловлена тем, что ранее законодательство не содержало прямого регулирования стандартов профессионального поведения в интернете. Кроме того, Кодекс запрещает враждебное, унижающее достоинство или дискредитирующее поведение, подстрекательство к конфликтам, а также создание запугивающей или унизительной рабочей атмосферы.

Сотрудникам также запрещается допускать проявления фаворитизма, предоставление необоснованных преимуществ, дискриминацию, преследование и другие действия, способные поставить под сомнение объективность и беспристрастность исполнения служебных обязанностей.

По словам авторов документа, новые нормы направлены на укрепление профессиональной добропорядочности и служебной дисциплины, а также соответствуют рекомендациям Группы государств против коррупции (GRECO).