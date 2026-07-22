В Молдове каждый четвертый пенсионер продолжает работать.

После десятилетий работы многие пенсионеры в Молдове продолжают трудиться и после выхода на пенсию. Низкие пенсии вынуждают их оставаться активными, чтобы покрывать повседневные расходы или получить право на перерасчет выплат.

В настоящее время каждый четвертый пенсионер в стране продолжает работать, а число заявлений на перерасчет пенсии в первом полугодии этого года достигло рекордного уровня, пишет tvrmoldova.md

Уже 40 лет Наталья Катан работает ветеринаром в Яловенском районе. На пенсию она вышла четыре года назад — в 59 с половиной лет, однако ежемесячного дохода ей не хватает на повседневные расходы. Поэтому она решила продолжить работать.

«Я работала в условиях риска, с животными. Эта работа совсем не легкая, особенно для женщины. Работать в такой сфере, в ветеринарии, непросто. Сейчас я вынуждена продолжать работать, у меня контракт продлевают каждые полгода. Если придет молодежь — пожалуйста, передадим им эстафету. Но пока хочу дождаться перерасчета пенсии в сентябре. А дальше посмотрим», - рассказала она.

Похожая история и у Марии Быткэ из села Холерканы Дубоссарского района. В свои 65 лет она продолжает работать на табачной плантации, потому что небольшой пенсии недостаточно для жизни.

«Работаем хорошо. Уже 14 лет тружусь здесь. Радуюсь нашим руководителям — они молодцы. Где тяжело, где легче, но работа в Молдове есть, и не нужно уезжать за границу. Несмотря на то что я пенсионерка, продолжаю работать. Куда нужно — туда иду, куда отправит руководство — там и работаю. И шила, и урожай собирала — везде работала. Я рада. Правда, рада. Я на пенсии, но благодарна Богу, что у меня есть силы работать столько, сколько смогу», - поделилась женщина.

Таких людей, как Мария, в стране немало. С 2017 года пенсионеры, продолжающие работать, могут раз в два года обращаться за перерасчетом пенсии, если за них уплачиваются социальные взносы. По данным Национальной кассы социального страхования, число таких обращений постоянно растет. За первые шесть месяцев этого года было подано более 34 тысяч заявлений, тогда как за весь прошлый год — около 36 тысяч. В настоящее время почти четверть пенсионеров Молдовы продолжают работать.

«Размер пенсии увеличивается, поскольку рассчитывается дополнительная часть именно за эти два года работы, в течение которых уплачивались социальные взносы. Эта сумма прибавляется к уже назначенной пенсии. В среднем те, кому в первом полугодии был произведен перерасчет, получают дополнительно около 457 леев в месяц», - рассказала Елена Цыбырнэ, генеральный директор Национальной кассы социального страхования.

Явление, когда пенсионеры продолжают работать после выхода на пенсию, характерно для всего Европейского союза, однако его масштабы различаются. По данным Eurostat, почти 13% европейских пенсионеров остаются на рынке труда после выхода на пенсию. Самая низкая доля зафиксирована в Румынии — всего 1,7%. На противоположном полюсе находятся Эстония, Латвия, Литва и Швеция, где продолжают работать от четырех до пяти пенсионеров из десяти.