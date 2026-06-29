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unimedia.info logounimedia
29 Июня 2026, 16:00
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Повышение пенсионного возраста для силовиков: ранее в МВД это назвали "дезинформацией"

Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин в ноябре 2025 года заявляла, что информация о повышении пенсионного возраста для сотрудников системы внутренних дел является «дезинформацией» и «манипуляцией».

Повышение пенсионного возраста для силовиков: ранее в МВД это назвали &#34;дезинформацией&#34;.
Повышение пенсионного возраста для силовиков: ранее в МВД это назвали "дезинформацией".

Однако спустя несколько месяцев правительство само предложило соответствующие изменения, предусматривающие поэтапное повышение минимального пенсионного возраста для военнослужащих и госслужащих со специальным статусом — с 45 лет в 2027 году до 50 лет к 2036 году, сообщает unimedia.info 

«Это дезинформация, и не существует никакого проекта, который предусматривал бы повышение пенсионного возраста для сотрудников системы внутренних дел. Это часть тех же методов манипуляции и гибридных угроз, с помощью которых пытаются запугать государственных служащих. И ещё раз повторяю: не существует никакого проекта, который повышал бы пенсионный возраст для сотрудников системы внутренних дел и, в целом, для государственных служащих со специальным статусом», — заявила глава МВД в 2025 году.

Между тем министр труда и социальной защиты Наталья Плугару объявила, что сотрудники со специальным статусом больше не смогут выходить на пенсию после 12,5 года службы. Правящая партия PAS предлагает увеличить необходимый стаж до 20 лет, а пенсионный возраст — до 50 лет.

В этой связи Федерация профсоюзов Молдовы Sindlex выразила обеспокоенность законопроектами, подготовленными Министерством труда и социальной защиты, касающимися пенсионного обеспечения военнослужащих и госслужащих со специальным статусом, изменений социальных гарантий и системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Профсоюз предупреждает, что эти инициативы уже вызвали неопределённость и волну увольнений среди сотрудников силовых структур, что может негативно сказаться на их оперативных возможностях и на безопасности государства.

Источник
unimedia.info logounimedia
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