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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 13:47
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Директора Бельцкой больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией

Больницу Бельц временно возглавит Владимир Паскару, глава отдела функциональной диагностики учреждения. Он сменит Юрия Осояну, которого уволили после публикации фотографий из помещений пищеблока больницы.

Директора Бельцкой больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией.
Директора Бельцкой больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией.

О назначении нового временного руководителя министр здравоохранения Эмиль Чебан объявил 9 июля в Бельцах, во время встречи с сотрудниками медицинского учреждения, пишет rupor.md

Скандал начался после того, как в публичном пространстве появились фотографии пищеблока Бельцкой клинической больницы. На снимках видны условия, которые выглядят явно антисанитарными. Также заметны емкости с продуктами питания, которые, предположительно, предназначены для пациентов учреждения.

Бельцкая клиническая больница выступила с официальной реакцией, заявив, что фотографии были сделаны не в зоне приготовления пищи.

Минздрав сообщил, что потребовал от администрации больницы всю информацию о ситуации, предпринятых действиях и плане устранения проблем. Ведомство также заявило, что будет следить за выполнением мер и соблюдением санитарных норм.

Источник
rupor.md logorupor
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