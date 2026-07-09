Директора Бельцкой больницы уволили на фоне скандала с антисанитарией.

Больницу Бельц временно возглавит Владимир Паскару, глава отдела функциональной диагностики учреждения. Он сменит Юрия Осояну, которого уволили после публикации фотографий из помещений пищеблока больницы.

О назначении нового временного руководителя министр здравоохранения Эмиль Чебан объявил 9 июля в Бельцах, во время встречи с сотрудниками медицинского учреждения, пишет rupor.md

Скандал начался после того, как в публичном пространстве появились фотографии пищеблока Бельцкой клинической больницы. На снимках видны условия, которые выглядят явно антисанитарными. Также заметны емкости с продуктами питания, которые, предположительно, предназначены для пациентов учреждения.

Бельцкая клиническая больница выступила с официальной реакцией, заявив, что фотографии были сделаны не в зоне приготовления пищи.

Минздрав сообщил, что потребовал от администрации больницы всю информацию о ситуации, предпринятых действиях и плане устранения проблем. Ведомство также заявило, что будет следить за выполнением мер и соблюдением санитарных норм.