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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 20:17
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В Молдове изменят подход к лечению подростковой наркозависимости

Министерство здравоохранения готовит новый механизм помощи подросткам, столкнувшимся с употреблением наркотиков.

В Молдове изменят подход к лечению подростковой наркозависимости.
В Молдове изменят подход к лечению подростковой наркозависимости.

Власти планируют создать для несовершеннолетних программу лечения и реабилитации, которая кардинально отличается от модели, применяемой сегодня ко взрослым, передает rupor.md

Новые меры будут официально закреплены в Национальной стратегии в области наркотиков и зависимостей на 2026–2030 годы. Об этом сообщил министр здравоохранения Александру Гаснаш по итогам заседания Исполнительной власти.

По словам министра, нынешняя система лечения слишком сильно ориентирована на взрослых пациентов. Шаблонное применение тех же методов к подросткам неэффективно, так как они требуют особого подхода, учитывающего их возраст и психологические особенности.

Новый регламент будет включать несколько ключевых этапов:

  • Экстренная помощь: при острых интоксикациях подростков будут направлять в специализированные центры интенсивной терапии для стабилизации и постоянного мониторинга.

  • Детоксикация на местах: этот этап планируют максимально приблизить к местным сообществам (коммунам), чтобы лечение не ограничивалось только снятием острых симптомов.

  • Комплексная реабилитация: психологическое и психиатрическое сопровождение будет проходить в общинных центрах психического здоровья. К работе с подростками привлекут профильных специалистов в области аддиктологии.

Глава минздрава подчеркнул, что главная цель реформы — не просто устранить последствия отравления, а выявить глубокие причины зависимости и предотвратить рецидивы. Подробный пошаговый механизм и новый маршрут для несовершеннолетних ведомство обещает представить в течение ближайших двух месяцев.

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Источник
rupor.md logorupor
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