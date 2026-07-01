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tvrmoldova.md logotvrmoldova
1 Июля 2026, 22:06
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В Молдове из-за жары в больницах переносят плановые операции

Температура воздуха в ряде районов страны поднимается до +34°C, что уже оказывает влияние на работу различных сфер, включая систему здравоохранения.

В Молдове из-за жары в больницах переносят плановые операции.
В Молдове из-за жары в больницах переносят плановые операции.

В медицинских учреждениях сообщают о вынужденном переносе части плановых хирургических вмешательств. Врачи отмечают, что в условиях высокой температуры пациенты тяжелее переносят восстановительный период, поэтому в этот период выполняются в основном только срочные операции, передает tvrmoldova.md

«Восстановление проходит сложнее. В палатах также высокая температура. К сожалению, не во всех отделениях есть кондиционеры», — отметила заведующая приёмным отделением больницы «Архангел Михаил» Ольга Урсатый.

Жара также осложняет работу спасателей, военных, полиции и водителей. Военные корректируют графики тренировок, перенося физические занятия на утренние часы, пожарные фиксируют рост числа выездов из-за возгораний сухой растительности, а патрульные экипажи стараются минимизировать пребывание на солнце.

Синоптики предупреждают, что жаркая погода сохранится и в ближайшие дни, особенно в центральных и южных районах страны, а также в Бельцах, Рышканах, Глодянах, Штефан-Водэ и Чимишлии.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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