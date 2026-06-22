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logos.press.md logologos
22 Июня 2026, 16:13
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В Молдове ежегодно проводят до 1 500 операций на открытом сердце

Ежегодно в Молдове проводится от 1 250 до 1 500 операций на открытом сердце, из которых примерно 650–800 проводятся в Республиканской клинической больнице им. Т. Мошняги.

В Молдове ежегодно проводят до 1500 операций на открытом сердце.
В Молдове ежегодно проводят до 1500 операций на открытом сердце.

Данные были представлены в рамках международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы сердечной хирургии и интервенционной кардиологии», которая собрала в Кишинёве более 200 врачей из Республики Молдова и более 20 международных экспертов из восьми стран. Мероприятие объединило специалистов из Греции, Франции, Италии, Испании, Румынии, Германии и Украины, став площадкой для обмена опытом и лучшими практиками между экспертами из страны и из-за рубежа, пишет logos-pres.md

Участники обсудили новейшие тенденции и технологии в области сердечно-сосудистой хирургии, включая клапанную хирургию, интервенционную кардиологию, хирургию аорты, трансплантацию сердца, механическую циркуляторную поддержку и лечение врождённых пороков сердца.

По словам министра здравоохранения Эмиля Чебана, в последние десятилетия сердечно-сосудистая хирургия в Республике Молдова значительно развилась, пройдя путь от ограниченных ресурсов и институциональных возможностей до выполнения сложных вмешательств, соответствующих современным стандартам качества и безопасности.

«Этот прогресс является результатом работы нескольких поколений специалистов, внесших вклад в развитие данной медицинской отрасли, а также международного сотрудничества, которое поддерживало постоянную модернизацию сферы», — отметил Чебан.

Руководитель Департамента сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, главный кардиохирург Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Аурелиу Батрынак отметил, что на сегодняшний день в стране есть высококлассные специалисты, значимые результаты и молодое поколение, которое с уверенностью смотрит в будущее.

Источник
logos.press.md logologos
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