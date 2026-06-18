В Молдове внедряют электронные очереди на операции по катаракте и протезированию.

С 1 июля пациенты, которым необходимы операции по удалению катаракты или протезированию опорно-двигательного аппарата в медицинских учреждениях Кишинёва и Бельц, будут включаться в электронные листы ожидания.

Они будут управляться Национальной компанией медицинского страхования (CNAM), передает rupor.md

Для пациентов, проходящих лечение в районных больницах, такие списки применяться не будут.

CNAM уточняет, что списки будут вестись в цифровом формате через модуль автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования, который обеспечит учет пациентов и мониторинг их статуса.

Включение в список будет осуществляться врачом-специалистом только для пациентов, выбравших лечение в Кишинёве или Бельцах. Пациенты, выбравшие районные учреждения, в систему ожидания не включаются.

Новые правила предусматривают отказ от комиссий, советов и списков ускорения. Подготовка пациентов будет проводиться семейным врачом или специалистом, который также информирует о вариантах лечения и направляет в выбранное учреждение.

Также установлены критерии включения и исключения из списков: проведение операции вне системы, неявка пациента, смерть или отсутствие медицинских показаний. Возможна повторная регистрация.

Экстренные операции будут выполняться отдельно, вне системы очередей.