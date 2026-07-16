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16 Июля 2026, 16:52
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Миграционная служба выявила нарушения при проверке иностранных работников в Кишиневе

Сотрудники Генерального инспектората по миграции (ГИМ) провели плановую проверку на одном из объектов в Кишиневе, чтобы проконтролировать соблюдение режима пребывания иностранных граждан, работающих в Молдове.

Миграционная служба выявила нарушения при проверке иностранных работников в Кишиневе.
Миграционная служба выявила нарушения при проверке иностранных работников в Кишиневе.

В ходе проверки были выявлены несколько нарушений. В частности, некоторые иностранные граждане не сообщили компетентным органам о смене места жительства. В связи с этим сотрудники ГИМ составили административные протоколы за несообщение о смене места жительства или места пребывания.

В настоящее время действия работодателя продолжают документироваться Генеральным инспекторатом по миграции. После завершения проверки собранные материалы будут переданы компетентным учреждениям, которые оценят выявленные обстоятельства и примут решение о применении предусмотренных законодательством мер и санкций.

В ГИМ призвали работодателей соблюдать требования законодательства, регулирующего трудоустройство и пребывание иностранных граждан, подчеркнув, что это способствует созданию законной и прозрачной рабочей среды.

Ведомство также сообщило, что проверки будут продолжены по всей территории Республики Молдова, и вновь напомнило о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере трудоустройства, учета и пребывания иностранных граждан.

Источник
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